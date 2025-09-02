У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
В Чорноморську продовжують ліквідовувати наслідки недільної атаки проти енергетики

Загалом світло повернули для понад 15 000 абонентів. 

В Чорноморську продовжують ліквідовувати наслідки недільної атаки проти енергетики
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК Київські електромережі

В Одеському районі, у Чорноморській громаді, станом на ранок 2 вересня триває ліквідація наслідків атаки по енергооб'єктах, яку армія Росії провела 31 серпня. Світло вдалося повернути вже понад 15 000 абонентів. 

Зокрема, більш ніж 13 000 абонентів міста Чорнорморськ, тобто його половині. Виведений з ладу трансформатор уже відремонтували, повідомив голова ОВА Олег Кірео. 

Ремонтні бригади продовжують працювати у посиленому цілодобовому режимі.

"На жаль, відновлювальні роботи є досить складними та потребують значного часу через серйозність пошкоджень.Наразі без електроенергії тимчасово залишаються ще 10,6 тисяч родин. Фахівці докладають максимум зусиль для якнайшвидшої ліквідації наслідків обстрілу. Шановні мешканці! Коли у вашій оселі з’явиться електрика, просимо вас з відповідальністю поставитись до споживання", – закликав він.

Кіпер попросив почергово вмикати електроприлади, аби запобігти додатковим аварійним ситуаціям. 

  • 31 серпня Росія атакувала енергетику області дронами. Без світла залишилися 29 000 споживачів.
  • Била по Одеській області армія окупантів і сьогодні вночі. Під атакою перебувала припортова інфраструктура Ізмаїльського району.
