Ворог вночі запустив в напрямку Львова близько 15 безпілотників

Уночі 3 вересня російські війська запустили на Львів 15 безпілотників. Зруйнований склад, але пожежу вдалося ліквідувати. Люди цілі.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
"За попередньою інформацією цієї ночі ворог запустив в напрямку Львова близько 15 безпілотників. На щастя, ніхто не постраждав", – написав він у телеграмі.
Частково зруйновано одне зі складських приміщень, пожежу вже ліквідували. Районні адміністрації додатково обстежують місто.
- Росіяни вночі атакували Україну дронами і крилатими ракетами.
- Постраждали зокрема Прикарпаття, Хмельницька, Чернігівська, Волинська, Київська області.