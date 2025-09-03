Ворог вночі запустив в напрямку Львова близько 15 безпілотників

Зруйнований склад, але пожежу вже ліквідували.

Уночі 3 вересня російські війська запустили на Львів 15 безпілотників. Зруйнований склад, але пожежу вдалося ліквідувати. Люди цілі.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"За попередньою інформацією цієї ночі ворог запустив в напрямку Львова близько 15 безпілотників. На щастя, ніхто не постраждав", – написав він у телеграмі.



Частково зруйновано одне зі складських приміщень, пожежу вже ліквідували. Районні адміністрації додатково обстежують місто.