ГоловнаСуспільствоВійна

Через атаку РФ на Чернігівщині понад 30 тисяч осель залишилися без світла (оновлено)

Ворог вчергове поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури.

Через атаку РФ на Чернігівщині понад 30 тисяч осель залишилися без світла (оновлено)
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС

У ніч на 3 вересня російські війська безпілотниками атакували Чернігівську область. Понад 30 тисяч осель залишилися без світла у Ніжинському районі. 

Про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус та ДСНС. 

"Чернігівська область – під атакою російських безпілотників. Ворог вчергове поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури. Без електрики більше 30 тис. домогосподарств у Ніжинському районі", – написав він. 

Для відновлення задіяні всі необхідні служби.

Оновлення. За даними ДСНС, вночі у м. Борзна Ніжинського району внаслідок атаки виникло загоряння житлового будинку. Пожежу ліквідовано.

Вибуховою хвилею також пошкоджено 7 житлових будинків та 2 автомобілі. 
﻿
