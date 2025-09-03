Через атаку РФ на Чернігівщині понад 30 тисяч осель залишилися без світла (оновлено)

У ніч на 3 вересня російські війська безпілотниками атакували Чернігівську область. Понад 30 тисяч осель залишилися без світла у Ніжинському районі.
Про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус та ДСНС.
"Чернігівська область – під атакою російських безпілотників. Ворог вчергове поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури. Без електрики більше 30 тис. домогосподарств у Ніжинському районі", – написав він.
Для відновлення задіяні всі необхідні служби.
Оновлення. За даними ДСНС, вночі у м. Борзна Ніжинського району внаслідок атаки виникло загоряння житлового будинку. Пожежу ліквідовано.
Вибуховою хвилею також пошкоджено 7 житлових будинків та 2 автомобілі.
- Уночі росіяни атакували Україну безпілотниками та крилатими ракетами.
- У Луцькій громаді є ушкоджені будинки та авто, на Хмельниччині теж є пошкодження, але минулося без постраждалих.
- На Прикарпатті ціллю ворога був інфраструктурний об'єкт. Виникла пожежа.