Через атаку РФ на Чернігівщині понад 30 тисяч осель залишилися без світла (оновлено)

У ніч на 3 вересня російські війська безпілотниками атакували Чернігівську область. Понад 30 тисяч осель залишилися без світла у Ніжинському районі.

Про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус та ДСНС.

"Чернігівська область – під атакою російських безпілотників. Ворог вчергове поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури. Без електрики більше 30 тис. домогосподарств у Ніжинському районі", – написав він.

Для відновлення задіяні всі необхідні служби.

Оновлення. За даними ДСНС, вночі у м. Борзна Ніжинського району внаслідок атаки виникло загоряння житлового будинку. Пожежу ліквідовано.

Вибуховою хвилею також пошкоджено 7 житлових будинків та 2 автомобілі.