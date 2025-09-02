На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів поранення отримали 13 мирних жителів

На Сумщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів поранення отримали 13 мирних жителів.
Про це повідомляє місцева ОВА.
У Великописарівській громаді поранення отримали 83-річний і 62-річний чоловіки.
У Річківській громаді поранено 65-річного чоловіка та 46-річну жінку.
У Ворожбянській громаді поранено 24-річного і 65-річного чоловіків.
У Білопільській громаді поранено 21-річного чоловіка.
У Сумській громаді поранено 42-річну жінку, 77-річного чоловіка та 14-річну дівчину.
У Середино-Будській громаді травмовано 54-річного чоловіка. У цій же громаді на міні підірвались 75-річний чоловік і 76-річна жінка.
Протягом доби, з ранку 1 вересня до ранку 2 вересня, російські війська здійснили 106 обстрілів по 48 населених пунктах у 18 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та БпЛА:
- понад 10 ударів КАБів
- майже 30 ударів БпЛА;
- майже 10 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, РСЗВ, ракетні удари (НУРС) по території Сумщини. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, адміністративну будівлю, нежитлову будівлю, зупинку громадського транспорту, скління вікон багатоповерхових будинків, автомобіль;
- у Дружбівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Річківській громаді пошкоджено 16 приватних будинків, 1 багатоквартирний будинок, об’єкти інфраструктури, нежитлові приміщення, 2 легкові автомобілі, трактор;
- у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок;
- у Білопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 11 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 46 хвилин.