На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів поранення отримали 13 мирних жителів

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів поранення отримали 13 мирних жителів
Фото: АрміяInform

На Сумщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів поранення отримали 13 мирних жителів.

Про це повідомляє місцева ОВА. 

У Великописарівській громаді поранення отримали 83-річний і 62-річний чоловіки.

У Річківській громаді поранено 65-річного чоловіка та 46-річну жінку.

У Ворожбянській громаді поранено 24-річного і 65-річного чоловіків.

У Білопільській громаді поранено 21-річного чоловіка.

У Сумській громаді поранено 42-річну жінку, 77-річного чоловіка та 14-річну дівчину. 

У Середино-Будській громаді травмовано 54-річного чоловіка. У цій же громаді на міні підірвались 75-річний чоловік і 76-річна жінка.

Протягом доби, з ранку 1 вересня до ранку 2 вересня, російські війська здійснили 106 обстрілів по 48 населених пунктах у 18 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та БпЛА:

  • понад 10 ударів КАБів
  • майже 30 ударів БпЛА;
  • майже 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, РСЗВ, ракетні удари (НУРС) по території Сумщини. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, адміністративну будівлю, нежитлову будівлю, зупинку громадського транспорту, скління вікон багатоповерхових будинків, автомобіль;
  • у Дружбівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Річківській громаді пошкоджено 16 приватних будинків, 1 багатоквартирний будинок, об’єкти інфраструктури, нежитлові приміщення, 2 легкові автомобілі, трактор;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок;
  • у Білопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 11 людей. 

За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 46 хвилин.
