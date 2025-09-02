Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
На Вовчанському напрямку прикордонники знищили російський "Солнцепьок"

Захисники також удало відпрацювали по укриттях та живій силі ворога.

На Вовчанському напрямку прикордонники знищили російський "Солнцепьок"
Ілюстративне фото
Фото: facebook/14ombr

На Вовчанському напрямку прикордонники-оператори FPV-дронів бригади "Форпост" влучно відпрацювали по ворожій важкій вогнеметній системі ТОС "Солнцепьок".

Відео ураження оприлюднили в телеграм-каналі ДПСУ.

На кадрах можна побачити, як безпілотник уражає вогнеметну систему, після чого відбувається сильна детонація. Крім того, прикордонники вдало відпрацювали по укриттях та живій силі противника.

Раніше, 25 серпня, бійці 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ "Івано-Франківщина" знищили "Солнцепьок" на Запорізькому напрямку.
