Зміна зовнішності доступна різними способами та використання різних відтінків волосся є одним з таких способів. Причому за кілька днів можна змінити кілька відтінків, користуючись відповідним засобом або створити стійкий результат на кілька місяців. Виходячи з різних варіантів, не так складно знайти свій оптимальний вибір та скористатися ним для досягнення результатів.

Правила вибору фарби

Зміна зовнішності спричиняє застосування різних косметичних засобів. Один з них – це фарба для волосся, яку можна використовувати в домашніх умовах або вирушити до салону краси, де використовують професійні фарби. У першому випадку експерти рекомендують керуватися такими правилами та критеріями:

Ідеальний відтінок. Колір повинен підбиратися виходячи з тону шкіри, щоб створювати гармонію та прийнятний зовнішній вигляд; Маркування. На упаковках фарб є спеціальні цифри, де перша відповідає за глибину тону, а друга – основна гамма кольорів. Третя цифра означає додаткові властивості та особливості; Склад. Натуральних барвників для отримання стійкого результату немає. Аміак негативно впливає на стан волосся, але відбувається проникнення фарби у структуру волосся, що дозволяє гарантувати стійкий результат фарбування. Рекомендується вибирати золоту середину, де, крім аміаку, є достатня кількість натуральних компонентів;

Особливості застосування. Багато засобів розробляються виключно для професійного застосування, тому для домашніх умов краще придбати фарби, що щадять, для волосся без аміаку.

Палітра фарб

Кожен виробник пропонує приклад кольору, тому легкість вибору очевидна. Але не потрібно сподіватися на те, що вдасться на 100% отримати відповідний колір, тому що все волосся має ряд особливостей. Волосся має багато натуральних пігментів і на них накладаються штучні пігменти фарб, відповідно ефективність фарбування падає.

Залишки штучних пігментів можуть змінюватися, і відповідно колір буде не таким, яким би хотілося. Враховується ще й висока пористість, що призводить до вимивання пігменту, тому для отримання стійкого кольору необхідні фарби з високим вмістом оксиданту.

Кучеряве волосся більш пористе, тому його потрібно буде фарбувати кілька разів для досягнення потрібного результату. Купання в солоній воді та постійна дія прямих сонячних променів негативно впливають на утримання кольору. В інтернет-магазині Prostor вдасться знайти немало фарб різного складу та функціоналу, що допоможе змінити або вдосконалити образ. Консультанти завжди нададуть допомогу у виборі.