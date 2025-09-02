У Херсоні затримали 65-річного місцевого жителя за підозрою у коригуванні ворожого вогню

Слідство встановило, що основним завданням агента було виявити склади зі зброєю, боєприпасами та амуніцією українських військ.

СБУ повідомила про затримання в Херсоні учасника ворожого осередку. Ним виявився 65-річний місцевий, який чекав на повну окупацію регіону.

Встановлено, що основним завданням агента було виявити склади зі зброєю, боєприпасами та амуніцією українських військ.

Також пріоритетними «цілями» ворога були пункти базування Сил оборони і тактичних групи БпЛА, які виконують бойові завдання на південному фронті.

Для коригування вогневого ураження по цих локаціях агент на власному авто об’їжджав місцевість та фіксував об’єкти, які він вважав військовими.

Під час таких розвідвилазок фігурант також відстежував напрямки руху та кількість ешелонів з бойовою технікою.

Щоб зібрати додаткову інформацію, агент намагався випитувати її під виглядом побутових розмов у знайомих волонтерів.

Далі фігурант передавав розвіддані своїй знайомій зі Скадовського району, яка після захоплення громади пішла на співпрацю з ФСБ.

За матеріалами справи, жінка виступала у ролі резидентки (старшої агентки) групи, яка дистанційно підшукувала та вербувала своїх «однодумців» з правобережжя області.

Зазначається, що співробітники СБУ нейтралізували агентурний осередок, задокументували злочини фігурантів та убезпечили локації Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

При обшуку в затриманого агента вилучено 5 смартфонів, які він використовував для комунікації з резидентом групи.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також планується заочно повідомити про підозру резидентці від ФСБ, яка переховується на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.