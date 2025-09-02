ЦПД: Путін готує собі інформаційне алібі для ударів по українській енергетиці

Глава Центру протидії дезінформації зазначив, що брехлива заява очільника Кремля є частиною чергової інформаційної операції, аудиторією якої є Захід та Глобальний Південь.

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Путін готує собі інформаційне алібі для ударів по українській енергетиці. В Пекіні він заявив, що нібито Росія «ніколи не била по енергетиці», а лише завдає ударів у відповідь на українські атаки по нафтової галузі.

“Це чиста брехня. З 2022 року росія постійно атакує українську енергетику, робить це системно, воює таким чином проти цивільних. росіяни атакують тоді, коли йде підготовка до зими, а також безпосередньо взимку. Також цього року росіяни не припиняли взагалі ніколи ударів по енергетиці в окремих регіонах, які межують з кордоном рф”, – написав Коваленко.

Він зазначив, що зараз Путін намагається прикривати свої нинішні удари і бреше про відповідь за НПЗ, хоча росіяни першими почали війну, атаки на енергетику, і ніколи їх не припиняли.

“Звичайний брехун. На жаль, путін регулярно бере участь в інформаційних операціях росії. Це частина чергової операції, аудиторією якої є Захід та Глобальний Південь. Спроба перекласти відповідальність за подальший терор українців на нас самих”, – написав Коваленко.