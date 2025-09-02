Генштаб ЗСУ: понад 20 атак росіян зафіксували на Покровському напрямку

На Краматорському окупанти здійснили 10 спроб просунутися у бік Ступочок і Предтечиного.

Станом на 16.00 2 вересня відбулися 76 бойових зіткнень на фронті.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території РФ потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема, Сеньківка, Грем’яч Чернігівської області; Малушине, Зарічне, Миколаївка, Товстодубове, Винторівка Сумської області. Авіаційних ударів зазнали Зноб-Новгородське та Винторівка що на Сумщині.

На Північно-Слобожанському і Курському відбили три атаки росіян, ще одне бойове зіткнення триває. Противник від початку доби завдав чотири авіаційні удари, загалом скинув 12 керованих авіаційних бомб та здійснив 136 артилерійських обстрілів, зокрема три — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше, ще чотири бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Карпівка, Колодязі та в бік населеного пункту Дронівка. Три бойові зіткнення тривають.

На Краматорському окупанти здійснили десять спроб просунутися вперед у напрямку населених пунктів Ступочки та Предтечине. Дотепер тривають чотири бойові зіткнення.

На Торецькому в районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Яблунівка, Полтавка наші воїни зупинили чотири наступальні дії ворога, ще одне бойове зіткнення триває.

На Покровському окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне та в напрямку Покровська. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 20 атак.

На Новопавлівському напрямку ворог тричі атакував у районах населених пунктів Іванівка та Шевченко. Два бойових зіткнення продовжуються.

На Гуляйпільському та Оріхівському ворог не проводив жодних наступальних дій.

На Придніпровському противник двічі атакував у напрямку населеного пункту Антонівка. Авіаційного удару зазнав населений пункт Миколаївка.