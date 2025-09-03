Сили оборони: ворог стягує підкріплення на Покровський і Добропільський напрямки

На Донецькому напрямку Сили оборони України звільнили низку населених пунктів та стримують ворога на Добропільському напрямку. Ворог продовжує стягувати підкріплення.

Про це в телеефірі сказав речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський, пише Укрінформ.

Протягом минулої доби на території Покровсько-Мирноградської агломерації, яка на сьогодні є одним із найгарячіших напрямків фронту, зафіксовано 39 бойових зіткнень. Від початку поточної доби – вже понад 20.

"За вчорашній день на всій території Покровсько-Мирноградської агломерації відбулося 39 боєзіткнень. Це один з найгарячіших напрямків зараз. Станом на зараз – уже більше 20, і день ще триває", – зазначив він.

За словами речника, Збройні сили України повністю зачистили Покровськ, звільнили населені пункти Удачне та Новоекономічне, а також знищують підкріплення російських військ, яке намагається вийти на Добропілля.

Бєльський наголосив, що окупанти докладають максимальних зусиль, аби втримати так званий Добропільський виступ. Для цього вони перекидають резерви з півдня.

"Там така вузька "кишка" шириною до 6 км. І вона перебуває під повним вогневим контролем наших підрозділів ЗСУ. Там працює арта, міномети, ППВ, бомбери. І з однієї бригади подзвонили, розказали, що взяли полоненого. Там на північ тільки грунтові дороги. І ці полонені розказують, що вони називають їх дорогами смерті, що можуть вбити і по дорозі, або покладуть під Добропіллям, що це дорога в один кінець", — розповів речник ОСУВ "Дніпро".

На Новопавлівському напрямку, на кордоні з Дніпропетровщиною, за минулу добу відбулося 28 боєзіткнень.

"Ситуація на напрямку лишається напруженою, але контрольованою. Окупанти відправляють багато штурмових груп. Якщо раніше це йшли п'ятірки, то зараз в основному двійки і навіть по одному окупанту. Завдання просте — дійти або очікувати підходу інших, або за можливості закріпитися на українських позиціях", — зазначив Бєльський.

За його словами, на Новопавлівському напрямку зараз тривають напружені бої, якраз на адмінкордоні Донецької і Дніпропетровської областей, зокрема, в районі села Воскресенка.

"Заходять малі групи, втикнули ганчірку свою, зняли відео. Це так звані групи смерті. Як правило, ці групи швидко нашими вираховуються і знищуються. Ситуація там динамічна і швидко розвиваються, вони заходять, їх знищують. Наші просуваються, ті просуваються. Я не можу сказати, що росіяни закріпилися на території Дніпропетровської області, але вони туди періодично заходять. ...У нас немає інформації, фіксації немає, що росіяни там закріпились. Може вони заходили, їх знищили", — сказав він.

Бєльський також зазначив, що росіяни перекидають на Донеччину військових з Сумщини і Херсонського напрямку.

"Там перекидають морську піхоту, мотострілецькі батальйони, піхотні і перекидають залишки тих підрозділів, які були в резерві, які вони тримали взагалі на всю літню компанію. Про це відомо. В основному все це підсилення йде на Покровський напрямок і на Добропільський виступ, які вони хочуть дуже підтримати під своїм контролем, щоб з цього Добропільського виступу піти на захід і взяти Покровськ, Мирноград і піти на схід і спробувати оточити Костянтинівку. Вони вже намагаються на схід частково рухатися, щоб перерізати логістичні шляхи", — розповів речник.