Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Повітряні сили нейтралізували ще майже пів сотні російських дронів під час другої атаки

Станом на 16.00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксують нові групи ворожих БпЛА.

Повітряні сили нейтралізували ще майже пів сотні російських дронів під час другої атаки
"шахеди"
Фото: Сили оборони Півдня

Після атаки у ніч на 2 вересня російські окупанти здійснили повторну атаку з північного напрямку і застосували 53 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

З цієї кількості вдалося збити і подавити 48 дронів, більшість – у напрямку Києва.

«Станом на 16.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА. Однак ворожа атака триває, станом на 16.00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників», - попередили Повітряні сили.

  • Уночі ворог атакував Україну 150 дронами. Били з окупованого Криму, а також із російської території - Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.
  • За попередніми даними, ППО збила/подавила 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
