Повітряні сили нейтралізували ще майже пів сотні російських дронів під час другої атаки

Станом на 16.00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксують нові групи ворожих БпЛА.

Після атаки у ніч на 2 вересня російські окупанти здійснили повторну атаку з північного напрямку і застосували 53 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

З цієї кількості вдалося збити і подавити 48 дронів, більшість – у напрямку Києва.

«Станом на 16.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА. Однак ворожа атака триває, станом на 16.00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників», - попередили Повітряні сили.