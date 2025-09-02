Повітряні сили нейтралізували ще майже пів сотні російських дронів під час другої атаки

Після атаки у ніч на 2 вересня російські окупанти здійснили повторну атаку з північного напрямку і застосували 53 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
З цієї кількості вдалося збити і подавити 48 дронів, більшість – у напрямку Києва.
«Станом на 16.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА. Однак ворожа атака триває, станом на 16.00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників», - попередили Повітряні сили.
- Уночі ворог атакував Україну 150 дронами. Били з окупованого Криму, а також із російської території - Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.
- За попередніми даними, ППО збила/подавила 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.