ДПСУ: Від початку року прикордонники відмовилися від 1,3 мільйона гривень хабарів

Військовослужбовці 7-го прикордонного Карпатського загону від початку цього року відмовилися від неправомірної вигоди на загальну суму понад 1,3 мільйона гривень.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Зазначається, що впродовж серпня прикордонники зафіксували 35 спроб підкупу на суму більше 343 тисяч гривень. Хабарі пропонували і в гривнях, і в іноземній валюті.

Найбільший випадок у серпні стався в пункті пропуску "Шегині" - там порушник намагався підкупити прикордонників за майже 237 тисяч гривень.

До спроб підкупу найчастіше вдавалися особи з підробленими документами, або громадяни без необхідних документів для перетину кордону, а також порушники, які намагалися уникнути відповідальності.

Наразі всі факти були задокументовані, а матеріали передані до правоохоронних органів.

Прикордонники нагадують, що за пропозицію, обіцянку чи надання неправомірної вигоди службовій особі передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 369 Кримінального кодексу.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що від початку 2025 року викрило збитки державі на 6,5 млрд гривень та попередило хабарі чиновників на понад 32 млн гривень.