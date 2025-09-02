Фото: EPA/UPG

У Львові 2 вересня попрощалися з народним депутатом і громадським діячем, колишнім спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм. Прощання відбувалося в Архикатедральному соборі святого Юра та на площі Ринок, а поховали убитого на Личаківському кладовищі, повідомило Суспільне.

Учора в Львові відбувся парастас, а в Києві – вечір пам'яті. Близькі друзі, колеги та знайомі Андрія Парубія ділилися спогадами про нього.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Андрій Парубій

Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету “Львівська Політехніка” за фахом “політологія та соціологія”. У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році рахом з Олегом Тягнибоком співзаснував Соціал-національну партію України, що з 2004 року трансформувалася в "Свободу", йдеться в біографічній довідці Руху ЧЕСНО.

Тричі обирався до Львівської облради. В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції.

Вперше став народним депутатом в 2007 році – від блоку "Наша Україна – Народна Самооборона". У 2010 генпрокуратура часів Віктора Януковича хотіла зняти з нього недоторканість за кидання яєць в залі Ради на тлі ратифікації "харківських угод".

У 2012 році Парубій вийшов з "Нашої України" і приєднався до "Фронту змін". В 2012 році обрався дО ВР від "Батьківщини" як безпартійний.

В 2013-2014 роках бук комендантом Майдану і керував Самообороною.

В 2014 році обрався до ВР від "Народного фронту", того ж року був секретарем ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером ВР після призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром.

В 2019 році став народним депутатом від "Європейської солідарності" як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Андрій Парубій активно виступав проти проросійських силу в Раді, відстоював інтереси української мови та боровся проти зближення з Росією. В 2019 році намагався зірвати телеміст, який проросійський телеканал NewsOne готував з Росією.

Читайте матеріал "Пам'яті Андрія Парубія".

Фото: Зоряна Стельмах

Вбивство Андрія Парубія

30 серпня у Львові його застрелив невідомий чоловік. Він вистрілив Парубію в спину багато разів, після чого втік і перевдягнувся. Затримати підозрюваного вдалося через 36 годин у Хмельницькій області. Правоохоронці вважають, що він ретельно готувався до злочину.

За даними медіа, з чоловіком контактували росіяни. У затриманого на війні зник син, і він намагався знайти дані про нього в російських спільнотах. Саме там, за непідтвердженими офіційно даними, він і почав контактувати з ними.

Офіційно мотиви ще вивчають. Російський слід не виключають, повідомили на брифінгу 1 вересня правоохоронці.