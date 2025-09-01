Правоохоронці розповіли деталі про підозрюваного в убивстві Парубія: готувався ретельно і довго стежив (оновлено)

В поліції не виключили так званий російський слід.

Начальник Національної поліції Іван Вигівський повідомив деталі про затримання підозрюваного в убивстві народного депутата і громадського діяча, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. За даними правоохоронців, чоловік тривалий час готувався і стежив за політиком.

Вигівський вважає, що в злочині є "російський слід". Він додав, що необхідні докази проти затриманого зібрали.

"30 серпня у Сихівському районі Львова він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди –перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині", – розповів керівник НПУ.

Затримати підозрюваного вдалося за 36 годин після вбивства.

За даними Львівської обласної прокуратури, затриманому 52 роки. Йому вже оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

" Підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата", – розповів керівник Львівської обласної прокуратури.

Сторона обвинувачення клопотатиме про утримання під вартою без можливості застави.

Фото: Іван Вигівський у Facebook Підозрюваний в убивстві Андрія Парубія

Вбивство Андрія Парубія

30 серпня близько опівдня в Франківському районі Львова невідомий декілька разів вистрілив у спину Андрія Парубія – народного депутата чотирьох скликань, колишнього спікера ВР, учасника Помаранчевої революції і Революції Гідності, послідовного захисника української мови та державності. Парубій помер на місці до прибуття медиків. Убивця втік.

В Львівській області оголосили спецоперацію. Сьогодні вночі президент Володимир Зеленський повідомив, що підозрюваного вистежили й затримали.

Прощання з Парубієм відбудеться 2 вересня у Львові. У Києві 1 вересня пройде вечір пам'яті.