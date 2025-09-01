Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці розповіли деталі про підозрюваного в убивстві Парубія: готувався ретельно і довго стежив (оновлено)

В поліції не виключили так званий російський слід. 

Правоохоронці розповіли деталі про підозрюваного в убивстві Парубія: готувався ретельно і довго стежив (оновлено)
Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія
Фото: Іван Вигівський у Facebook

Начальник Національної поліції Іван Вигівський повідомив деталі про затримання підозрюваного в убивстві народного депутата і громадського діяча, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. За даними правоохоронців, чоловік тривалий час готувався і стежив за політиком. 

Вигівський вважає, що в злочині є "російський слід". Він додав, що необхідні докази проти затриманого зібрали. 

"30 серпня у Сихівському районі Львова він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди –перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині", – розповів керівник НПУ. 

Затримати підозрюваного вдалося за 36 годин після вбивства. 

За даними Львівської обласної прокуратури, затриманому 52 роки. Йому вже оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

" Підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата", – розповів керівник Львівської обласної прокуратури.

Сторона обвинувачення клопотатиме про утримання під вартою без можливості застави. 

Підозрюваний в убивстві Андрія Парубія
Фото: Іван Вигівський у Facebook
Підозрюваний в убивстві Андрія Парубія

Вбивство Андрія Парубія 

30 серпня близько опівдня в Франківському районі Львова невідомий декілька разів вистрілив у спину Андрія Парубія – народного депутата чотирьох скликань, колишнього спікера ВР, учасника Помаранчевої революції і Революції Гідності, послідовного захисника української мови та державності. Парубій помер на місці до прибуття медиків. Убивця втік. 

В Львівській області оголосили спецоперацію. Сьогодні вночі президент Володимир Зеленський повідомив, що підозрюваного вистежили й затримали. 

Прощання з Парубієм відбудеться 2 вересня у Львові. У Києві 1 вересня пройде вечір пам'яті. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies