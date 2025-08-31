Головне за неділю, 31 серпня: майже 140 боєзіткнень, удари по ворожій ППО в окупованому Криму

Бойові дії на Донеччині, 137 бойових зіткнень, ворожі обстріли, справа про вбивство Андрія Парубія. Яким запам’ятається останній день літа-2025, 1285-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 31 серпня відбулося 137 бойових зіткнень.

На Лиманському російські загарбники 22 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському загарбницькі підрозділи 40 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Федорівка, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне.

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє про удари по цілях протиповітряної оборони Росії в окупованому Криму.

Колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, якого застрелили у Львові 30 серпня, поховають на Личаківському цвинтарі, повідомила міська рада.

У понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра відбудеться парастас.

2 вересня о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону.

"Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання. Поховання – на Личаківському цвинтарі", - йдеться в повідомленні.

Завтра, 1 вересня з Андрієм Парубієм символічно попрощаються у Києві.

Про це повідомив народний депутат, член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, історик Володимир В’ятрович. «Поховання Андрія Парубія відбудеться 2.09 у Львові. Але для нас він один із провідників Майдану 2004 та 2013-2014. Тому вважаємо важливим попрощатися з ним саме на цьому святому місці», - написав В’ятрович на своїй фейсбук-сторінці.

Початок акції на Майдані Незалежності – о 18.30.

Президент Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк "щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія". "Тривають необхідні слідчі дії. Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані", - написав Зеленський.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни ЄС працюють над дорожньою картою для розгортання в Україні багатонаціонального військового контингенту після завершення війни, передає Euractiv.

За словами фон дер Ляєн, європейські столиці розробляють конкретні плани можливого військового розміщення, які стануть частиною післявоєнних гарантій безпеки для України за підтримки США. Вона наголосила, що мова йде про «чітку дорожню карту» майбутніх дій.

Водночас глава Єврокомісії уточнила, що політичне рішення про участь у такій багатонаціональній силі залишатиметься за кожною окремою державою, адже «розгортання військ є суверенним рішенням».

Президент Китаю Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели свою першу зустріч відтоді, як Дональд Трамп повернувся до влади у США, підштовхнувши давніх суперників до більш глибокої співпраці, долаючи наслідки торгової війни США, пише агентство Bloomberg.

Керівники двох держав зустрілися в портовому місті Тяньцзінь на полях саміту Шанхайської організації співробітництва, безпекового блоку, заснованого Китаєм. Моді оголосив про відновлення прямих авіарейсів між двома країнами, заявивши, що у відносинах за минулий рік ситуація стабілізувалася після відведення солдатів з точок напруження на кордоні.

Сі заявив, що Китай і Індія мають "бути друзями, які мають добросусідські та дружні зв'язки, партнерами, які сприяють успіху одне одного, щоб дракон і слон танцювали разом".

