На Сумщині через російський обстріл постраждала працівниця Укрзалізниці

На Сумщині унаслідок російського удару по залізничній станції поранено жінку. Вона працювала черговою.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
"Внаслідок влучання ворожого дрону поблизу залізничної станції на Сумщині постраждала чергова по станції. Жінку оперативно доправили каретою швидкої допомоги до Сумської обласної клінічної лікарні", — ідеться у повідомленні.
Наразі медики оцінюють стан потерпілої як задовільний. Лікарі діагностували у потерпілої травми голови та струс мозку, наразі їй надають всю необхідну медичну допомогу.
- Протягом дня ворог інтенсивно атакував цивільну інфраструктуру Сумщини. Відомо про постраждалих.
- Також ворог атакував, за попередніми даними, безпілотником будинок мирних жителів у м. Ворожба Сумського району. Унаслідок чого поранено 24-річного та 65-річного чоловіків.