На Сумщині через російський обстріл постраждала працівниця Укрзалізниці

Лікарі діагностували у потерпілої травми голови та струс мозку.

На Сумщині через російський обстріл постраждала працівниця Укрзалізниці
Наслідки обстрілу Укрзалізниці
Фото: Укрзалізниця

На Сумщині унаслідок російського удару по залізничній станції поранено жінку. Вона працювала черговою.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

"Внаслідок влучання ворожого дрону поблизу залізничної станції на Сумщині постраждала чергова по станції. Жінку оперативно доправили каретою швидкої допомоги до Сумської обласної клінічної лікарні", — ідеться у повідомленні. 

Наразі медики оцінюють стан потерпілої як задовільний. Лікарі діагностували у потерпілої травми голови та струс мозку, наразі їй надають всю необхідну медичну допомогу.

  • Протягом дня ворог інтенсивно атакував цивільну інфраструктуру Сумщини. Відомо про постраждалих.
  • Також ворог атакував, за попередніми даними, безпілотником будинок мирних жителів у м. Ворожба Сумського району. Унаслідок чого поранено 24-річного та 65-річного чоловіків.
