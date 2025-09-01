На Сумщині через російський обстріл постраждала працівниця Укрзалізниці

Лікарі діагностували у потерпілої травми голови та струс мозку.

На Сумщині унаслідок російського удару по залізничній станції поранено жінку. Вона працювала черговою.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

"Внаслідок влучання ворожого дрону поблизу залізничної станції на Сумщині постраждала чергова по станції. Жінку оперативно доправили каретою швидкої допомоги до Сумської обласної клінічної лікарні", — ідеться у повідомленні.

Наразі медики оцінюють стан потерпілої як задовільний. Лікарі діагностували у потерпілої травми голови та струс мозку, наразі їй надають всю необхідну медичну допомогу.