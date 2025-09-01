Великобританія продовжує програму захисту українців ще на два роки

Таким чином українці зможуть залишатися у Британії за цією програмою до осені 2028 року.

Міністерка внутрішніх справ Великобританії Іветт Купер повідомила подробиці щодо програми гуманітарного захисту для українців.

“Ми й надалі робитимемо свій внесок у підтримку України, продовжуючи програму Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці”, - заявила Іветт Купер.

Міністерка зазначила, що подробиці будуть опубліковані пізніше.

Таким чином громадяни України, які прибули до Великобританії після 24 лютого 2022 року, зможуть залишатися в країні за цією програмою до осені 2028 року.