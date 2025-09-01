Великобританія продовжує програму захисту українців ще на два роки

Міністерка внутрішніх справ Великобританії Іветт Купер повідомила подробиці щодо програми гуманітарного захисту для українців.
“Ми й надалі робитимемо свій внесок у підтримку України, продовжуючи програму Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці”, - заявила Іветт Купер.
Міністерка зазначила, що подробиці будуть опубліковані пізніше.
Таким чином громадяни України, які прибули до Великобританії після 24 лютого 2022 року, зможуть залишатися в країні за цією програмою до осені 2028 року.
- Ukraine Permission Extension Scheme (UPE) - програма, яка дозволяє українцям, що перебувають у Великобританії за однією з українських візових програм, продовжити дозвіл на проживання ще на 18 місяців.
- Її запустили у 2022 році - спочатку на три роки, а згодом продовжили ще на 18 місяців. Подати заявку на участь у гуманітарній програмі можна безкоштовно.