Укроборонпром підписав низку угод із іноземними компаніями про співпрацю

На виставці MSPO Укроборонпром підписав три годи про співпрацю з іноземними компаніями.
Про це повідомив гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін.
Зокрема, одне з підприємств Української оборонної промисловості підписало угоду з польською оборонною компанією про постачання комплектуючих виробів.
Також є домовленість про стратегічне партнерство між підприємством Укроборонпрома та американською компанією у сфері радіоелектроніки.
Крім того, уклали меморандум про співпрацю між підприємством Укроборонпрому та канадською компанією ITPS. Сторони домовились налагодити співпрацю в сфері модернізації виробів.
- MSPO - одна з найбільших світових виставок оборонної промисловості. Цьогоріч виставка проходить у місті Кельце з 2 по 5 вересня.
- В межах ініціативи Build with Ukraine на відкритті виставки команда АТ “УОП” презентувала стенд зі зброєю власного виробництва.