Укроборонпром підписав низку угод із іноземними компаніями про співпрацю

Буде постачання комплектуючих виробів і модернізація виробів.

На виставці MSPO Укроборонпром підписав три годи про співпрацю з іноземними компаніями.

Про це повідомив гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін.

Зокрема, одне з підприємств Української оборонної промисловості підписало угоду з польською оборонною компанією про постачання комплектуючих виробів.

Також є домовленість про стратегічне партнерство між підприємством Укроборонпрома та американською компанією у сфері радіоелектроніки.

Крім того, уклали меморандум про співпрацю між підприємством Укроборонпрому та канадською компанією ITPS. Сторони домовились налагодити співпрацю в сфері модернізації виробів.