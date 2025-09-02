Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Укроборонпром підписав низку угод із іноземними компаніями про співпрацю

Буде постачання комплектуючих виробів і модернізація виробів.

На виставці MSPO Укроборонпром підписав три годи про співпрацю з іноземними компаніями.

Про це повідомив гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін.

Зокрема, одне з підприємств Української оборонної промисловості підписало угоду з польською оборонною компанією про постачання комплектуючих виробів.

Також є домовленість про стратегічне партнерство між підприємством Укроборонпрома та американською компанією у сфері радіоелектроніки

Крім того, уклали меморандум про співпрацю між підприємством Укроборонпрому та канадською компанією ITPS. Сторони домовились налагодити співпрацю в сфері модернізації виробів.

  • MSPO - одна з найбільших світових виставок оборонної промисловості. Цьогоріч виставка проходить у місті Кельце з 2 по 5 вересня.
  • В межах ініціативи Build with Ukraine на відкритті виставки команда АТ “УОП” презентувала стенд зі зброєю власного виробництва.
