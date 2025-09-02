Росіяни атакували Херсон і поранили мирного мешканця

Ввечері 2 вересня російські окупаційні війська обстріляли Дніпровський район Херсона.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Внаслідок удару окупантів постраждав 67-річний чоловік, у нього вибухова травма та уламкове поранення стегна.
Пораненого херсонця доправили до лікарні, де йому надають необхідну допомогу.
- Сьогодні близько 10:00 російські військові атакували з артилерії Корабельний район Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу 57-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги.
- Окупанти атакували з БпЛА автомобіль на Херсонщині, поранення дістала мирна мешканка.