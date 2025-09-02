Росіяни атакували Херсон і поранили мирного мешканця

У чоловіка вибухова травма та уламкове поранення стегна.

Ввечері 2 вересня російські окупаційні війська обстріляли Дніпровський район Херсона.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок удару окупантів постраждав 67-річний чоловік, у нього вибухова травма та уламкове поранення стегна.

Пораненого херсонця доправили до лікарні, де йому надають необхідну допомогу.