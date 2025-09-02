Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Росіяни атакували Херсон і поранили мирного мешканця

У чоловіка вибухова травма та уламкове поранення стегна.

Росіяни атакували Херсон і поранили мирного мешканця
Ілюстративне фото

Ввечері 2 вересня російські окупаційні війська обстріляли Дніпровський район Херсона

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок удару окупантів постраждав 67-річний чоловік, у нього вибухова травма та уламкове поранення стегна. 

Пораненого херсонця доправили до лікарні, де йому надають необхідну допомогу.
