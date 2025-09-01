Поліція підозрює мешканця Київщини у зберіганні зброї і боєприпасів

Поліція підозрює мешканця Київщини у зберігання зброї і боєприпасів

У Обухівському районі Київської області правоохоронці затримали місцевого жителя, якого підозрюють у зберігання зброї і боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Поліцейські розповіли, що в Кагарлику при вході у магазин перебував 33-річний чоловік з гранатою Ф-1.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили саморобний пістолет та 41 набій до нього.

Місцевого мешканця затримали, речові докази вилучили та направили на експертизи. Йому повідомили про підозру за фактом незаконного зберігання зброї та бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.