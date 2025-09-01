Що відомо про ракету «Фламінго»?
На Херсонщині через російський обстріл постраждав житель Білозерки

На момент обстрілу чоловік перебував на подвірёї будинку.

На Херсонщині через російський обстріл постраждав житель Білозерки
Фото: Вікіпедія

Через російські обстріли у Білозерці Херсонської області поранень зазнав літній мешканець.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернувся житель Білозерки, який напередодні зранку постраждав через російський обстріл", — ідеться у повідомленні. 

62-річний чоловік на момент атаки перебував на подвірʼї будинку, у діагностували вибухову травму, контузію та струс головного мозку. 

Потерпілого госпіталізували.
