На Херсонщині через російський обстріл постраждав житель Білозерки

Через російські обстріли у Білозерці Херсонської області поранень зазнав літній мешканець.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"До лікарні звернувся житель Білозерки, який напередодні зранку постраждав через російський обстріл", — ідеться у повідомленні.
62-річний чоловік на момент атаки перебував на подвірʼї будинку, у діагностували вибухову травму, контузію та струс головного мозку.
Потерпілого госпіталізували.
- У Херсонській області вчора російська армія вбила одну людину і ще 13 поранила. Жертва і 11 поранених – мешканці Херсонської громади.