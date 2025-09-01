Ворог не припиняє удари по Дніпропетровщині: є жертви серед цивільних

Під ударом ворога опинилися Синельниківщина, Нікопольщина та Криворізький район.

Російська армія продовжує обстрілювати громади Дніпропетровської області. Унаслідок ударів загинули троє людей, ще четверо поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог не припиняє терор Синельниківщини. Від ранку під ударом були три громади – Покровська, Маломихайлівська та Слов’янська", – каже начальник ОВА.

Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще двоє – постраждали. Частково зруйнований приватний будинок, 2 – пошкоджені. Знищені та понівечені господарські споруди, побитий трактор.

За уточненою інформацією, вночі окрім безпілотника агресор спрямував на Покровську громаду КАБ. Загинув чоловік. Зруйнована приватна оселя, знищене авто, ще 4 легковики – побиті.

На Нікопольщині російська армія атакувала райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську громади. Застосовував FPV-дрони та артилерію.

Поранені двоє чоловіків. Пошкоджені інфраструктура, 9 приватних будинків, 2 господарські споруди, лінія електропередач.

По Зеленодольській громаді Криворізького району противник влучив БпЛА. Виникла пожежа.