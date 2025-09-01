Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог не припиняє удари по Дніпропетровщині: є жертви серед цивільних

Під ударом ворога опинилися Синельниківщина, Нікопольщина та Криворізький район.

Ворог не припиняє удари по Дніпропетровщині: є жертви серед цивільних
Фото: Сергій Лисак

Російська армія продовжує обстрілювати громади Дніпропетровської області. Унаслідок ударів загинули троє людей, ще четверо поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог не припиняє терор Синельниківщини. Від ранку під ударом були три громади – Покровська, Маломихайлівська та Слов’янська", – каже начальник ОВА.

Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще двоє – постраждали. Частково зруйнований приватний будинок, 2 – пошкоджені. Знищені та понівечені господарські споруди, побитий трактор. 

За уточненою інформацією, вночі окрім безпілотника агресор спрямував на Покровську громаду КАБ. Загинув чоловік. Зруйнована приватна оселя, знищене авто, ще 4 легковики – побиті. 

На Нікопольщині російська армія атакувала райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську громади. Застосовував FPV-дрони та артилерію. 

Поранені двоє чоловіків. Пошкоджені інфраструктура, 9 приватних будинків, 2 господарські споруди, лінія електропередач. 

По Зеленодольській громаді Криворізького району противник влучив БпЛА. Виникла пожежа.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies