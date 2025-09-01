Російський дрон атакував бригаду енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині аварійна бригада ДТЕК потрапила під удар ворожого дрона під час відновлення пошкодженої лінії електропередачі у прифронтовій зоні.

Про це повідомляє ДТЕК Дніпровські електромережі.

29 серпня російський безпілотник влучив у службовий автомобіль енергетиків. Внаслідок вибуху автомобіль згорів дотла разом із обладнанням та матеріалами для ремонтних робіт. Працівники не постраждали.

"Енергетики щодня ризикують життям, відновлюючи критичну інфраструктуру, аби мешканці регіону мали світло. ДТЕК Дніпровські електромережі засуджує чергову атаку на цивільних фахівців та наголошує: такі дії є черговим російським воєнним злочином", — ідеться у повідомленні.