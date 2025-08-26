З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок атаки по шахті ДТЕК загинув гірник, троє поранені

Триває підйом на поверхню понад 140 шахтарів. 

Внаслідок атаки по шахті ДТЕК загинув гірник, троє поранені
Ілюстративне фото
Фото: Сергей Нужненко

Російська армія атакувала шахту ДТЕК, внаслідок чого загинув один працівник, а ще троє були поранені. У момент удару під землею перебували 146 гірників.

Їх продовжують підіймати, повідомили в ДТЕК. Унаслідок атаки були пошкоджені споруди і відбулося знеструмлення. 

“Чергова терористична атака ворога на українську енергетику. Ворог вбив нашого колегу. Ще трьох було поранено”, – йдеться у повідомленні компанії. 

Сьогодні нардеп Михайло Волинець повідомив, що внаслідок знеструмлення під землею “застрягли” понад 140 гірників на шахті Добропільської громади. Це Донецька область. 
Теми: , , , ,
﻿
