Внаслідок атаки по шахті ДТЕК загинув гірник, троє поранені

Російська армія атакувала шахту ДТЕК, внаслідок чого загинув один працівник, а ще троє були поранені. У момент удару під землею перебували 146 гірників.

Їх продовжують підіймати, повідомили в ДТЕК. Унаслідок атаки були пошкоджені споруди і відбулося знеструмлення.

“Чергова терористична атака ворога на українську енергетику. Ворог вбив нашого колегу. Ще трьох було поранено”, – йдеться у повідомленні компанії.

Сьогодні нардеп Михайло Волинець повідомив, що внаслідок знеструмлення під землею “застрягли” понад 140 гірників на шахті Добропільської громади. Це Донецька область.



