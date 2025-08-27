Зеленський: зараз росіяни, на жаль, дають негативні сигнали щодо зустрічей

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Він зазначив, що команди активно готують архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України, всі залучені: європейці, американці, інші наші партнери в коаліції охочих. Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки – на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки.

Президент повідомив, що важливий напрям – відносини зі Сполученими Штатами, максимальна змістовність у цих відносинах.

“Зараз росіяни, на жаль, дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій. Удари по наших містах і селах тривають. Щодня нові жертви. Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку Росії – кроки до реальної дипломатії”, – написав Зеленський.

Також президент повідомив, що тривають відновлювальні роботи на Сумщині після ударів російських дронів. Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари вночі проти українських регіонів, саме проти цивільної інфраструктури. Пошкоджені енергетичні обʼєкти. Через атаку були знеструмлення в Полтавській, Сумській, Чернігівській областях. Більше ніж сто тисяч домогосподарств лишилися без світла. Всі служби залучені на місцях, відновимо енергопостачання якнайшвидше. На Харківщині вдарили дроном по ліцею, в Херсоні – по багатоповерхівці. Є постраждалі. Всім надається необхідна допомога. Також під ударами була Дніпровщина.

“Росіяни продовжують війну та не реагують на жодні слова світу про те, що потрібно припинити вбивства та руйнування. Потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки. Працюємо з партнерами заради такого тиску. Дякую всім, хто допомагає!” – написав президент.