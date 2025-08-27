Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: зараз росіяни, на жаль, дають негативні сигнали щодо зустрічей

Президент України закликав світ до посилення тиску на Москву.

Зеленський: зараз росіяни, на жаль, дають негативні сигнали щодо зустрічей
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом. 

Він зазначив, що команди активно готують архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України, всі залучені: європейці, американці, інші наші партнери в коаліції охочих. Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки – на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки.

Президент повідомив, що важливий напрям – відносини зі Сполученими Штатами, максимальна змістовність у цих відносинах. 

Зараз росіяни, на жаль, дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій. Удари по наших містах і селах тривають. Щодня нові жертви. Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку Росії – кроки до реальної дипломатії”, – написав Зеленський.

Також президент повідомив, що тривають відновлювальні роботи на Сумщині після ударів російських дронів. Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари вночі проти українських регіонів, саме проти цивільної інфраструктури. Пошкоджені енергетичні обʼєкти. Через атаку були знеструмлення в Полтавській, Сумській, Чернігівській областях. Більше ніж сто тисяч домогосподарств лишилися без світла. Всі служби залучені на місцях, відновимо енергопостачання якнайшвидше. На Харківщині вдарили дроном по ліцею, в Херсоні – по багатоповерхівці. Є постраждалі. Всім надається необхідна допомога. Також під ударами була Дніпровщина.

“Росіяни продовжують війну та не реагують на жодні слова світу про те, що потрібно припинити вбивства та руйнування. Потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки. Працюємо з партнерами заради такого тиску. Дякую всім, хто допомагає!” – написав президент. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies