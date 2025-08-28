Генштаб підтвердив ураження Афіпського, Куйбишевського НПЗ та інших важливих об'єктів

Об'єкти розташовані як у РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України.

У ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони України уразили важливих об’єктів російського агресора. Зокрема йдеться про Афіпський та Куйбишевський НПЗ та інші цілі як у РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Як зазначили у Генштабі, підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки МО України атакували Афіпський НПЗ, що у Краснодарському краї РФ. Цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, задіяно у забезпеченні армії загарбників. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік. Зафіксували масштабну пожежу на території об'єкту.

Також підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗС України здійснили вогневе ураження Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області. Підприємство випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, всього – понад 30 видів нафтопродуктів. Потужність переробки 7 млн тонн нафти на рік. Зафіксовано вибухи та пожежу на території заводу.

Окрім того, засобами Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України і Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів російського агресора, які задіяні у забезпеченні збройних сил російських загарбників. Об’єкти розташовані як безпосередньо у РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде…", – зазначили у Генштабі.