«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський і Навроцький "синхронізували позиції" у режимі відеозв'язку

Президент анонсував "великі дипломатичні події".

Зеленський і Навроцький "синхронізували позиції" у режимі відеозв'язку
Фото: Telegram

На сторінці у Telegram Президент України Володимир Зеленський розповів про онлайн-зустріч, на якій був присутній президент Польщі Кароль Навроцький.

За словами глави української держави, він з колегою "синхронізували позиції напередодні великих дипломатичних подій". Зеленський також подякував іншим лідерам, що підключилися до розмови - прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен, президенту Литви Ґітанасу Науседі, президенту Естонії Алару Карісу та президенту Латвії Едгарсу Рінкевичсу, які висловили співчуття у зв'язку з обстрілом росіянами цивільних у Києві та інших містах України. 

Натомість Зеленський заявив, що українці засмучені новиною про польського пілота літака F-16, який загинув у катастрофі під час репетиції авіашоу.

Президент підкреслив, що позиція лідерів єдина - для досягнення миру потрібно чинити більший тиск на Росію, а її відмова від зустрічі на рівні президентів повинна отримати рішучу відповідь.  
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies