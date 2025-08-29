Зеленський і Навроцький "синхронізували позиції" у режимі відеозв'язку

На сторінці у Telegram Президент України Володимир Зеленський розповів про онлайн-зустріч, на якій був присутній президент Польщі Кароль Навроцький.

За словами глави української держави, він з колегою "синхронізували позиції напередодні великих дипломатичних подій". Зеленський також подякував іншим лідерам, що підключилися до розмови - прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен, президенту Литви Ґітанасу Науседі, президенту Естонії Алару Карісу та президенту Латвії Едгарсу Рінкевичсу, які висловили співчуття у зв'язку з обстрілом росіянами цивільних у Києві та інших містах України.

Натомість Зеленський заявив, що українці засмучені новиною про польського пілота літака F-16, який загинув у катастрофі під час репетиції авіашоу.

Президент підкреслив, що позиція лідерів єдина - для досягнення миру потрібно чинити більший тиск на Росію, а її відмова від зустрічі на рівні президентів повинна отримати рішучу відповідь.