Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Цьогоріч Данія витратить близько 1,4 млрд євро на закупівлю зброї у українського ОПК

Минулого року на це витратили 600 млн євро.

Цьогоріч Данія витратить близько 1,4 млрд євро на закупівлю зброї у українського ОПК
Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оприлюднив суму, яку цього року його країна планує витратити на закупівлю зброї у українського ОПК, передає “Європейська правда”.

"Моя очікування – що цього року ми зможемо інвестувати близько 1,4 млрд євро напряму в українські компанії ОПК. А зроблені висновки також досить амбітні… По-перше, український ОПК працює дуже швидко – порівняно з європейськими компаніями. Вони це можуть робити за місяці, а не роки. А по-друге – це ефективно з фінансової точки зору", – сказав Троельс Лунд Поульсен. 

Він зазначив, що так звана “данська модель” має позитивні результати, і закликав розширювати її.

Також Поульсен нагадав, що за 2024 рік Данія підписала контрактів з підприємствами українського ОПК на 600 млн євро. 

Міністр наголосив, що Україні потрібна ще більша військова підтримка, оскільки час не на боці Європи, “а вартість, якщо не діяти зараз, у довгостроковій перспективі буде ще вищою”. 

  • Наступного року в Данії будуть виготовлені перші українські озброєння, які будуть вироблятись за данські гроші, а працюватимуть на заводі і данські, і українські спеціалісти.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies