Цьогоріч Данія витратить близько 1,4 млрд євро на закупівлю зброї у українського ОПК

Минулого року на це витратили 600 млн євро.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оприлюднив суму, яку цього року його країна планує витратити на закупівлю зброї у українського ОПК, передає “Європейська правда”.

"Моя очікування – що цього року ми зможемо інвестувати близько 1,4 млрд євро напряму в українські компанії ОПК. А зроблені висновки також досить амбітні… По-перше, український ОПК працює дуже швидко – порівняно з європейськими компаніями. Вони це можуть робити за місяці, а не роки. А по-друге – це ефективно з фінансової точки зору", – сказав Троельс Лунд Поульсен.

Він зазначив, що так звана “данська модель” має позитивні результати, і закликав розширювати її.

Також Поульсен нагадав, що за 2024 рік Данія підписала контрактів з підприємствами українського ОПК на 600 млн євро.

Міністр наголосив, що Україні потрібна ще більша військова підтримка, оскільки час не на боці Європи, “а вартість, якщо не діяти зараз, у довгостроковій перспективі буде ще вищою”.