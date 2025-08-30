Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Вбивство Парубія: стрільця поки знайти не вдалося

Злочин ретельно планували, а сам виконавець готувався до нього. 

Вбивство Парубія: стрільця поки знайти не вдалося
Андрій Парубій
Фото: Радіо Свобода

Станом на 17:30 30 серпня вбивцю народного депутата, активіста та колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія затримати не вдалося.

Про це повідомили на брифінгу керівник поліції у Львівській області Олександр Шляховський та очільник обласної прокуратури Микола Мерет та керівник обласного управління СБУ Вадим Онищенко. 

Зазначається, що подія сталася на вулиці Євфремова у Львові. Наразі особу стрільця не встановили. 

"Невідкладно було введено спеціальну поліцейську операцію з метою встановлення місця знаходження злочинця і унеможливлення його втечі від поліції. Органи Нацполіції спільно з колегами з СБУ й Офісу Генпрокурора негайно розпочали проведення першочергових слідчих і розшукових дій, направлених на встановлення особи, яка здійснила злочин. Для цього розпочато аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця, встановлення та опитування свідків та очевидців події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця", – зазначив Олександр Шляховський.

Злочин ретельно планували, а сам виконавець готувався до нього. Всього було близько 8 пострілів, стріляли із вогнепальної короткоствольної зброї, однак її не ідентифікували. 

Правоохоронці не пов'язують вбивство Андрія Парубія із вбивством Ірини Фаріон, однак досліджують і "російський слід".

Також підготовлені матеріали щодо незаконного витоку відео з розслідування в телеграм-канали.

Поліція розглядає різні версії і закликає довіряти тільки інформації із офіційних джерел. 

Що відбулося

  • Сьогодні, 30 серпня, у Львові вбили народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. 
  • Внаслідок травм потерпілий загинув на місці. 
  • Для затримання зловмисника оголосили операцію "Сирена". 
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивство народного депутата і відомого громадського діяча Андрія Парубія було ретально підготовлене.
