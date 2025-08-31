Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаСуспільствоПодії

На Миколаївщині рейсовий мікроавтобус потрапив у ДТП: загинули три пасажири

Аварія сталася вночі близько 02:00 на перетині автодороги Н-11 “Дніпро – Миколаїв” і залізничної колії.

Сьогодні у Баштанському районі Миколаївської області сталася ДТП за участі рейсового мікроавтобуса Volkswagen Crafter, унаслідок якої загинуло три людини.

Про це повідомили в обласній поліції.

Аварія трапилася вночі 31 серпня, близько 02:00, між селищами Новий Буг та Казанка на перетині автодороги Н-11 “Дніпро – Миколаїв” і залізничної колії.

За попередньою інформацією, на час автопригоди в транспортному засобі перебувало 18 громадян. Від отриманих травм на місці події загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку. Ще одна пасажирка 66 років померла у медзакладі. 

Інших пасажирів, серед яких малолітні діти, бригади швидкої медичної допомоги доставили до медичних закладів для обстеження. 

Наразі на місці події працюють поліцейські слідчого управління обласного главку поліції та встановлюють усі обставини та причини події.

Вчора за інформацією ЗМІ, автомобіль мера Рені Ігор Плехов потрапив у смертельну ДТП на Одещині. Внаслідок аварії нібито загинула його 72-річна мати, травми отримали маленький син та водій.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies