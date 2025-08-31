На Миколаївщині рейсовий мікроавтобус потрапив у ДТП: загинули три пасажири

Аварія сталася вночі близько 02:00 на перетині автодороги Н-11 “Дніпро – Миколаїв” і залізничної колії.

Сьогодні у Баштанському районі Миколаївської області сталася ДТП за участі рейсового мікроавтобуса Volkswagen Crafter, унаслідок якої загинуло три людини.

Про це повідомили в обласній поліції.

Аварія трапилася вночі 31 серпня, близько 02:00, між селищами Новий Буг та Казанка на перетині автодороги Н-11 “Дніпро – Миколаїв” і залізничної колії.

За попередньою інформацією, на час автопригоди в транспортному засобі перебувало 18 громадян. Від отриманих травм на місці події загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку. Ще одна пасажирка 66 років померла у медзакладі.

Інших пасажирів, серед яких малолітні діти, бригади швидкої медичної допомоги доставили до медичних закладів для обстеження.

Наразі на місці події працюють поліцейські слідчого управління обласного главку поліції та встановлюють усі обставини та причини події.

Вчора за інформацією ЗМІ, автомобіль мера Рені Ігор Плехов потрапив у смертельну ДТП на Одещині. Внаслідок аварії нібито загинула його 72-річна мати, травми отримали маленький син та водій.