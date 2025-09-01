Шестеро мешканців Дніпропетровщини поранені унаслідок російської агресії

Вчора, 31 серпня, російські війська поранили шістьох мешканців Дніпропетровщини, зокрема і 11-річну дитину.

Про це повідомили у Нацполіції.

Окупанти вкотре обстріляли Синельниківський район. Місто Синельникове, Маломихайлівську та Покровську громаду російська армія атакувала ударними безпілотниками та КАБами. Там поранення отримали три людини, серед яких 11-річна дитина. Пошкоджено житлові будинки та ферму. Також ворожі FPV-дрон влучили у приватний будинок та медичний заклад у Межівській громаді.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки

Минулої доби ворог здійснив понад півсотні ударів по Нікопольському району з артилерії, БпЛА та дронів. 31 серпня зранку армія РФ поцілила з артилерії по приватних будинках в одному з сіл Мирівської громади. Внаслідок атаки поранення отримала 64-річна місцева мешканка. Після 14-ї години ворог здійснив артобстріл м. Марганець. Там травмувалися двоє людей: 23-річний чоловік та 42-річна жінка.

Всім потерпілим надали медичну допомогу.

Загалом за добу до поліції надійшло понад сімдесят повідомлень про обстріли Нікопольського району. Під атаками перебував Нікополь, Марганець, Мирівська, Марганецька та Покровська сільська громада. На місця ударів виїжджали слідчо-оперативні групи поліції. Наразі зафіксовані пошкодження промислового підприємства, господарських споруд, транспортних засобів та приватних будинків. Деякі з них були охоплені вогнем та зруйновані ворожими снарядами.

За фактами обстрілів розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Тривають слідчі дії.