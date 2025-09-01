Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ГоловнаСуспільствоВійна

Шестеро мешканців Дніпропетровщини поранені унаслідок російської агресії

Серед поранених є 11-річна дитина. 

Шестеро мешканців Дніпропетровщини поранені унаслідок російської агресії
наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція

Вчора, 31 серпня, російські війська поранили шістьох мешканців Дніпропетровщини, зокрема і 11-річну дитину.

Про це повідомили у Нацполіції.

Окупанти вкотре обстріляли Синельниківський район. Місто Синельникове, Маломихайлівську та Покровську громаду російська армія атакувала ударними безпілотниками та КАБами. Там поранення отримали три людини, серед яких 11-річна дитина. Пошкоджено житлові будинки та ферму. Також ворожі FPV-дрон влучили у приватний будинок та медичний заклад у Межівській громаді. 

Наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки

Минулої доби ворог здійснив понад півсотні ударів по Нікопольському району з артилерії, БпЛА та дронів. 31 серпня зранку армія РФ поцілила з артилерії по приватних будинках в одному з сіл Мирівської громади. Внаслідок атаки поранення отримала 64-річна місцева мешканка. Після 14-ї години ворог здійснив артобстріл м. Марганець. Там травмувалися двоє людей: 23-річний чоловік та 42-річна жінка.

Всім потерпілим надали медичну допомогу.

Загалом за добу до поліції надійшло понад сімдесят повідомлень про обстріли Нікопольського району. Під атаками перебував Нікополь, Марганець, Мирівська, Марганецька та Покровська сільська громада. На місця ударів виїжджали слідчо-оперативні групи поліції. Наразі зафіксовані пошкодження промислового підприємства, господарських споруд, транспортних засобів та приватних будинків. Деякі з них були охоплені вогнем та зруйновані ворожими снарядами.

За фактами обстрілів розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Тривають слідчі дії.

  • Нещодавно РФ атакувала дроном ринок на Дніпропетровщині.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies