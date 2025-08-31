У Києві сьогодні попрощалися із 24-річною Надією Галич та її 2-річною донькою Ангеліною, які загинули внаслідок ракетно-дронової російської атаки в ніч проти 28 серпня.
Про це повідомляє Суспільне.
Провести в останню путь Ангеліну та її маму прийшли кілька сотень людей. Серед них жителі зруйнованого будинку та сусіднього, а також рідні, друзі Надії та її чоловіка Максима, колишні однокласники.
“Надія вчилася в моєму класі. Була дуже гарною ученицею, дуже гарною людиною, світлою веселою, такою доброзичливою. Вона дуже любила свою сестричку, Віку, яка зараз навчається в нашій школі. Це дуже велика втрата”, ‒ сказала класна керівниця Надії Наталія Олександрівна.
Дворічна Ангеліна стала найменшою жертвою російської атаки 28 серпня. Біля зруйнованого будинку люди влаштували імпровізований меморіал. Окрім квітів, сюди приносять іграшки.
- У ніч проти 28 серпня росіяни масовано атакували Київ безпілотниками та ракетами. Найбільше руйнувань зафіксували у Дарницькому районі міста, тут знищений цілий під'їзд п'ятиповерхівки. Загинули 22 мешканці будинку, зокрема четверо дітей.
- Загалом у Києві внаслідок цієї російської атаки загинули 25 людей.