Провести в останню путь Ангеліну та її маму Надію Галич прийшли кілька сотень людей.

У Києві сьогодні попрощалися із 24-річною Надією Галич та її 2-річною донькою Ангеліною, які загинули внаслідок ракетно-дронової російської атаки в ніч проти 28 серпня.

Провести в останню путь Ангеліну та її маму прийшли кілька сотень людей. Серед них жителі зруйнованого будинку та сусіднього, а також рідні, друзі Надії та її чоловіка Максима, колишні однокласники.

“Надія вчилася в моєму класі. Була дуже гарною ученицею, дуже гарною людиною, світлою веселою, такою доброзичливою. Вона дуже любила свою сестричку, Віку, яка зараз навчається в нашій школі. Це дуже велика втрата”, ‒ сказала класна керівниця Надії Наталія Олександрівна.

Дворічна Ангеліна стала найменшою жертвою російської атаки 28 серпня. Біля зруйнованого будинку люди влаштували імпровізований меморіал. Окрім квітів, сюди приносять іграшки.

