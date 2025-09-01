Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
На Сумщині двоє людей підірвалися на ворожій міні

Подружжя пенсіонерів на мотоциклі з коляскою підірвалося на ворожій міні.

На Сумщині двоє людей підірвалися на ворожій міні

Уранці 1 вересня біля одного із сіл Середино-Будської громади подружжя пенсіонерів на мотоциклі з коляскою підірвалося на ворожій міні.

Про це інформує очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Випадок стався біля одного із сіл Середино-Будської громади, поряд з кордоном з РФ. Як наголошує Григоров, імовірно, цю ділянку дороги ворог дистанційно замінував з дрона.

Постраждалих 75-річного чоловіка та 76-річну жінку госпіталізували, попередньо стан – не важкий. Медики обстежують потерпілих та надають необхідну допомогу.
