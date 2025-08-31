Росіяни 100 разів вдарили по Сумщині, постраждав чоловік

Протягом минулої доби російські війська здійснили 100 обстрілів по 36 населених пунктах в 14 територіальних громадах Сумської області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

У Дружбівській громаді через удар ворожого дрону постраждав 62-річний чоловік.

Ворог скинув понад 10 керованих авіаційних бомб, здійснив 20 скидань боєприпасів ВОГ (осколкові гранати для підствольних гранатометів) з безпілотників та до 20 ударів із реактивних систем залпового вогню. Росіяни також атакували Сумщину FPV-дронами.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Дружбівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Путивльській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, автомобіль;

у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуювали 5 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 44 хвилини.