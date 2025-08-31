Що відомо про ракету «Фламінго»?
У центрі і на сході України в понеділок пройдуть короткочасні дощі

У Києві та в області без опадів.

У центрі і на сході України в понеділок пройдуть короткочасні дощі
карта

У понеділок в Україні прогнозують мінливу хмарність, у низці областей – дощі.

Про це повідомив Український гідрометцентр.

Так, 1 вересня у південній частині, вдень - у центральних, східних та Сумській областях місцями пройду короткочасний дощ, гроза. На решті території - без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 3-18°, на півдні до 21°; вдень 26-31°, у східних областях 30-34°, місцями сильна спека 35-37°.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі сягатиме 13-18°, вдень 26-31°; у Києві вночі 16-18°, вдень близько 30°.
