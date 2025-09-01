За тиждень прикордонники знищили 7 танків та 17 одиниць артилерії окупантів

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 7 танків та 17 одиниць артилерії окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 25 по 31 серпня українські прикордонники знищили:
-
танки - 7
-
артилерія - 17
-
бойові броньовані машини – 9
-
БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 59
-
склади БК та ПММ – 16
-
автомобільна та спецтехніка - 187
-
комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 129
-
БпЛА тактичного рівня - 503
-
позиції та укриття ворога – 632
-
маломірні плавзасоби - 1