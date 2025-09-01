За тиждень прикордонники знищили 7 танків та 17 одиниць артилерії окупантів

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

З 25 по 31 серпня українські прикордонники знищили :

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

Також за цей час знищили 9 бойових броньованих машин.

