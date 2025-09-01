Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаСуспільствоВійна

За тиждень прикордонники знищили 7 танків та 17 одиниць артилерії окупантів

Також за цей час знищили 9 бойових броньованих машин.

За тиждень прикордонники знищили 7 танків та 17 одиниць артилерії окупантів
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 7 танків та 17 одиниць артилерії окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 25 по 31 серпня українські прикордонники знищили:

  • танки - 7

  • артилерія - 17

  • бойові броньовані машини – 9

  • БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 59

  • склади БК та ПММ – 16

  • автомобільна та спецтехніка - 187

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 129

  • БпЛА тактичного рівня - 503

  • позиції та укриття ворога – 632

  • маломірні плавзасоби - 1

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
