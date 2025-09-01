Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Одна людина загинула і 13 поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області вчора

Більшість потерпілих – у Херсонській громаді. 

Одна людина загинула і 13 поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області вчора
Фото: EPA/UPG

У Херсонській області вчора російська армія вбила одну людину і ще 13 поранила. Жертва і 11 поранених – мешканці Херсонської громади. 

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Козацьке, Веселе, Берислав, Інгулець, Антонівка, Високе, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Микільське, Понятівка, Дар'ївка, Садове, Кізомис, Придніпровське, Наддніпрянське, Надіївка, Чорнобаївка, Нововоронцовка, Новорайськ, Одрадокам'янка, Бургунка, Дніпровське, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Львове, Миколаївка, Монастирське, Осокорівка, Токарівка, Томарине, Тягинка, Урожайне, Червоний Маяк та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, приватний гараж та автомобілі", – йдеться у повідомленні. 

Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько уточнив, що в громаді пошкоджено та зруйновано обʼєкти соціальної інфраструктури – приватні будинки, гараж та автомобілі, господарчі споруди.
