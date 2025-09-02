Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаСуспільствоВійна

Фіцо анонсував зустріч із Зеленським після китайського вояжу

Раніше скаржився, що Президент його ненавидить.

Фіцо анонсував зустріч із Зеленським після китайського вояжу
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook повідомив, що цього тижня в нього запланована зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Живе спілкування з главою української держави має відбутися у п'ятницю, для чого Фіцо у четвер ввечері вирушить на схід Словаччини. А перед тим голова уряду буде в Китаї, де збирається зустрітися з тамтешнім лідером Сі Цзінпінем та кремлівським диктатором Путіним.

Після повернення у прем'єрське крісло у 2023 році Фіцо не мав бажання організовувати двосторонню зустріч із Зеленським. А в інтерв'ю навіть заявив, що не бачить у цьому сенсу, оскільки Президент України нібито його ненавидить. 
﻿
