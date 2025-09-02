МЗС відреагувало на пропозицію Путіна щодо “співпраці” на ЗАЕС

МЗС України відреагувало на пропозицію російського диктатора Путіна щодо “співпраці” із американцями на Запорізькій АЕС.

“У відповідь на пропозиції Путіна, наголошуємо, що крадіжка не надає права власності. Крадій має повернути вкрадене та понести відповідальність, а не пропонувати його комусь в оренду”, - йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що ЗАЕС понад три роки перебуває під незаконною окупацією російських військових, які перетворили її на військову базу, пошкодили її інфраструктуру та нормальне функціонування, вдалися до тиску, погроз і навіть полону співробітників ЗАЕС.

В свою чергу, російська державна корпорація “Росатом” несе відповідальність за окупацію та функціонування захопленої станції. Її представники постійно перебувають на ЗАЕС, втручаються в технічні процеси та чинять тиск на українських фахівців. Крім того, Росія позбавила місію МАГАТЕ спроможності змістовно отримувати інформацію про ситуацію на Запорізькій АЕС.

“Єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки є невідкладне і повне виведення російського військового та іншого персоналу із майданчика Запорізької АЕС, її повноцінний міжнародний моніторинг та повернення під повний контроль України. Лише такі кроки можуть нівелювати ризики ядерного інциденту та гарантувати безпечне функціонування станції”, - наголосили в МЗС, і запевнили, що ЗАЕС є та залишатиметься невід’ємною частиною суверенної території України.

У міністерстві підкреслили, що будь-які спроби Росії поставити цей факт під сумнів — юридично нікчемні та політично безперспективні.

“Україна ніколи не погодиться на узаконення окупації, а міжнародне співтовариство має посилити спільні зусилля для відновлення законного контролю України над станцією”, - підсумували у дипломатичному відомстві.