Головне за вівторок, 2 вересня: звільнення Удачного на Донеччині, відкриття 14-ї сесії Ради, справа про вбивство Парубія

Бойові дії на Донеччині, 122 бойових зіткнення, ворожі обстріли, прощання з Андрієм Парубієм. Яким запам’ятається 1287-й день повномасштабної війни.

Ярослав Железняк у Верховній Раді 2 вересня 2025 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 вересня відбулося 122 бойових зіткнення.

На Покровському та Новопавлівському напрямках відбулось кожне третє боєзіткнення від початку доби: на Покровському напрямку - 23 боєзіткнення, ще 17 на Новопавлівському.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 вересня – в новині.

Генштаб також повідомляє, що українські військові звільнили селище Удачне на Покровському напрямку.

Зазначається, що в прямому контакті та за підтримки засобів ураження було знищено всі опорні пункти ворога.

На опублікованому відео показано знищення ворожої позиції пострілом з гранатомета. Також показано зачистку селища та встановлення українського прапора.

Увечері 2 вересня Верховна Рада зібралась для відкриття нової сесії, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Відкриття нової сесії відбулось, відповідно до законодавства, у перший вівторок вересня.

Нардеп повідомив, що ця сесія встановила одночасно три рекорди:

найпізніше відкриття сесії найбільша сесія найменша кількість нардепів - наразі членами парламенту є лише 396 депутатів.

14-та сесія парламенту триватиме до лютого 2026 року.

У Львові сьогодні, 2 вересня, попрощалися з народним депутатом і громадським діячем, колишнім спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм.

Прощання відбувалося в Архикатедральному соборі святого Юра та на площі Ринок, а поховали убитого на Личаківському кладовищі, повідомило Суспільне.

Більше – в новині.

Учора, 1 вересня, у Львові відбувся парастас, а в Києві – вечір пам'яті. Близькі друзі, колеги та знайомі Андрія Парубія ділилися спогадами про нього.

Про те, ким та яким був Андрій Парубій, читайте в матеріалі LB.ua.

Затриманий за підозрою в убивстві народного депутата і громадського діяча Андрія Парубія 52-річний мешканець Львова у коментарі журналістам в залі суду визнав скоєння злочину.

Він стверджує, що стріляв в Парубія з мотивів "помсти владі".

"Хочу, щоб скоріше зробили вирок. Визнаю, що я його вбив, хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я поїхав і знайшов тіло свого сина", – сказав чоловік.

Він додав, що Парубія вбив, бо він був "поруч" і якби жив в Вінниці, то міг б вбити "Петю" (ймовірно, п'ятого президента Петра Порошенка).

Суд відправив його під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!