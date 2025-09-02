У Верховній Раді відкрили 14-ту сесію

Вона триватиме до лютого 2026 року.

Ярослав Железняк у Верховній Раді 2 вересня 2025 року

Ввечері 2 вересня Верховна Рада зібралась для відкриття нової сесії, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Відкриття нової сесії відбулось, відповідно до законодавства, у перший вівторок вересня.

Нардеп повідомив, що ця сесія встановила одночасно три рекорди:

найпізніше відкриття сесії

найбільша сесія

найменша кількість нардепів - наразі членами парламенту є лише 396 депутатів.

14-та сесія Парламенту відкрилась і буде тривати до лютого 2026 року.