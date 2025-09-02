У Верховній Раді відкрили 14-ту сесію

Ввечері 2 вересня Верховна Рада зібралась для відкриття нової сесії, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Відкриття нової сесії відбулось, відповідно до законодавства, у перший вівторок вересня.
Нардеп повідомив, що ця сесія встановила одночасно три рекорди:
- найпізніше відкриття сесії
- найбільша сесія
- найменша кількість нардепів - наразі членами парламенту є лише 396 депутатів.
14-та сесія Парламенту відкрилась і буде тривати до лютого 2026 року.
- У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови, який передбачає відновлення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань парламенту в умовах воєнного стану.