У Верховній Раді відкрили 14-ту сесію

Вона триватиме до лютого 2026 року.

Ярослав Железняк у Верховній Раді 2 вересня 2025 року
Фото: Ярослав Железняк

Ввечері 2 вересня Верховна Рада зібралась для відкриття нової сесії, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Відкриття нової сесії відбулось, відповідно до законодавства, у перший вівторок вересня. 

Нардеп повідомив, що ця сесія встановила одночасно три рекорди:

  • найпізніше відкриття сесії 
  • найбільша сесія
  • найменша кількість нардепів - наразі членами парламенту є лише 396 депутатів.

14-та сесія Парламенту відкрилась і буде тривати до лютого 2026 року.

  • У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови, який передбачає відновлення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань парламенту в умовах воєнного стану.
﻿
