ГоловнаПолітика

У Раді пропонують відновити прямі трансляції пленарних засідань

Прямі трансляції пленарних засідань Верховної Ради були призупинені з початку повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки.

У Раді пропонують відновити прямі трансляції пленарних засідань
засідання Верховної Ради України
Фото: пресслужба ВРУ

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови, який передбачає відновлення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань парламенту в умовах воєнного стану.

Згідно з пояснювальною запискою, необхідність ухвалення документа зумовлена змінами у безпековій ситуації, яка нині дозволяє відновити трансляції без створення додаткових ризиків.

Прямі ефіри засідань були призупинені з початку повномасштабного вторгнення росії з міркувань безпеки. Натомість депутати працюють у режимі одного триваючого пленарного засідання з обмеженням поширення інформації про його перебіг.

Проєкт постанови пропонує скасувати заборону поширювати інформацію про початок та перебіг засідань лише через годину після оголошення перерви.

У документі підкреслюється, що «відновлення трансляцій сприятиме прозорості й підзвітності роботи Верховної Ради, зміцнить довіру громадян і відповідатиме міжнародним рекомендаціям, зокрема виробленим у межах Діалогів Жана Моне», — зазначено у записці. 

Реалізація постанови не потребуватиме додаткових витрат з держбюджету — трансляції здійснюватиме телеканал «Рада» у межах наявних технічних можливостей.

  • Раніше голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що керівник більшості Давид Арахамія підписав Постанову про відновлення трансляцій парламенту та зняття годинного мораторію на новини з ВРУ.
