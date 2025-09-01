ППО, домовленості з партнерами та підготовка до опалювального сезону: Зеленський провів Ставку

Також готується технологічна Ставка за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО.

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо забезпечення ППО, а також реалізація домовленостей з партнерами. Багато деталей щодо підготовки до опалювального сезону.

"Перше – контроль за виконанням доручень та повна реалізація домовленостей з партнерами. Ще з літа готуємо сектори нашої енергетики до зими. Вдячний усім, хто задіяний та повністю виконує поставлені завдання. Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози", – наголосив Президент.

Також на Ставці обговорили потреби протиповітряної оборони. Президент Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів.

"Пріоритет – збиття "шахедів". Звітувати про постачання щотижнево. Окремо обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення", – додає глава держави.

Також були доповіді по напрямках щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики. "Важливі результати є в команд "Нафтогазу" та "Укренерго". Дякую. Затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу".

"Був також значний компонент щодо Повітряних сил. Прискорюємо постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет. Розраховуємо на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах з партнерами", – зазначає Зеленський.

За словами Президента наразі готується технологічна Ставка за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО. "Збільшимо виробництво наших засобів ураження. Якість українських дипстрайків має відчутно зрости".