Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаПолітика

ППО, домовленості з партнерами та підготовка до опалювального сезону: Зеленський провів Ставку

Також готується технологічна Ставка за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО.

ППО, домовленості з партнерами та підготовка до опалювального сезону: Зеленський провів Ставку
Володимир Зеленський, Андрій Єрмак та Рустем Умєров
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо забезпечення ППО, а також реалізація домовленостей з партнерами. Багато деталей щодо підготовки до опалювального сезону.

"Перше – контроль за виконанням доручень та повна реалізація домовленостей з партнерами. Ще з літа готуємо сектори нашої енергетики до зими. Вдячний усім, хто задіяний та повністю виконує поставлені завдання. Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози", – наголосив Президент.

Також на Ставці обговорили потреби протиповітряної оборони. Президент Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів. 

"Пріоритет – збиття "шахедів". Звітувати про постачання щотижнево. Окремо обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення", – додає глава держави.

Також були доповіді по напрямках щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики. "Важливі результати є в команд "Нафтогазу" та "Укренерго". Дякую. Затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу".

"Був також значний компонент щодо Повітряних сил. Прискорюємо постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет. Розраховуємо на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах з партнерами", – зазначає Зеленський.

За словами Президента наразі готується технологічна Ставка за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО. "Збільшимо виробництво наших засобів ураження. Якість українських дипстрайків має відчутно зрости".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies