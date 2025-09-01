НАБУ попередило про небезпеку нового законопроєкту, що може завадити розслідуванню топкорупції

В антикорупційних органах переконані, що запропоновані зміни не відповідають Конституції та принципу рівності перед законом і дають інструменти для безкарності топкорупціонерів

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважають, що законопроєкт №12439, який готують до розгляду у Верховній Раді у другому читанні, може створити перешкоди для розслідування топкорупції.

Про це ідеться у повідомленні НАБУ.

"У Верховній Раді готується до розгляду у другому читанні законопроєкт №12439, який покликаний нібито удосконалити гарантії захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження. НАБУ і САП проаналізували положення документа і дійшли до висновку, що запропоновані зміни (зокрема авторства народних депутатів Максима Бужанського та Григорія Мамки) створюють серйозні перешкоди для боротьби з топкорупцією", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у проєкті автори пропонують визнати правомірними дії, якщо вони відповідають "роз’ясненням" від регуляторних органів. "Фактично йдеться про підміну рішення суду довільними трактуваннями чиновників, наданими навіть в індивідуальному порядку".

А також унеможливити проведення невідкладного обшуку у справах щодо пропозиції, обіцянки або надання хабаря, або зловживання впливом без відповідної ухвали слідчого судді.

НАБУ і САП переконані, що запропоновані зміни не відповідають Конституції та принципу рівності перед законом, дають інструменти для безкарності топкорупціонерів, ставлять під загрозу поточні розслідування та скеровані до суду справи.

"Йдеться не про захист бізнесу від можливих зловживань з боку чиновників чи правоохоронців. Запропоновані нововведення унеможливлюють притягнення до відповідальності тих, хто зловживає владою", — додають у повідомленні.

НАБУ і САП закликають народних обранців утриматися від голосування, "яке може завдати болісного удару по антикорупційній системі та правосуддю".