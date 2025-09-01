Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ГоловнаПолітика

НАБУ попередило про небезпеку нового законопроєкту, що може завадити розслідуванню топкорупції

В антикорупційних органах переконані, що запропоновані зміни не відповідають Конституції та принципу рівності перед законом і дають інструменти для безкарності топкорупціонерів

НАБУ попередило про небезпеку нового законопроєкту, що може завадити розслідуванню топкорупції
Фото: 5.ua

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважають, що законопроєкт №12439, який готують до розгляду у Верховній Раді у другому читанні, може створити перешкоди для розслідування топкорупції.

Про це ідеться у повідомленні НАБУ.

"У Верховній Раді готується до розгляду у другому читанні законопроєкт №12439, який покликаний нібито удосконалити гарантії захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження. НАБУ і САП проаналізували положення документа і дійшли до висновку, що запропоновані зміни (зокрема авторства народних депутатів Максима Бужанського та Григорія Мамки) створюють серйозні перешкоди для боротьби з топкорупцією", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у проєкті автори пропонують визнати правомірними дії, якщо вони відповідають "роз’ясненням" від регуляторних органів. "Фактично йдеться про підміну рішення суду довільними трактуваннями чиновників, наданими навіть в індивідуальному порядку". 

А також унеможливити проведення невідкладного обшуку у справах щодо пропозиції, обіцянки або надання хабаря, або зловживання впливом без відповідної ухвали слідчого судді.

НАБУ і САП переконані, що запропоновані зміни не відповідають Конституції та принципу рівності перед законом, дають інструменти для безкарності топкорупціонерів, ставлять під загрозу поточні розслідування та скеровані до суду справи.

"Йдеться не про захист бізнесу від можливих зловживань з боку чиновників чи правоохоронців. Запропоновані нововведення унеможливлюють притягнення до відповідальності тих, хто зловживає владою", — додають у повідомленні.

НАБУ і САП закликають народних обранців утриматися від голосування, "яке може завдати болісного удару по антикорупційній системі та правосуддю".

  • У липні Верховна Рада позбавила НАБУ і САП незалежності, підпорядкувавши їх генпрокурору. Нардепи проголосували, а президент підписав відповідні зміни, попри протести суспільства, застереження антикорорганів та міжнародних партнерів. Зрештою, після кількаденних протестів у багатьох містах ухвалені зміни вони скасували новим законопроєктом. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies