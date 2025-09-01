Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Лідери німецьких коаліційних фракцій прибули до Києва

Це перший спільний візит керівників парламентських груп ФРН.

Лідери німецьких коаліційних фракцій прибули до Києва
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

У понеділок, 1 вересня, до Києва приїхали лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу – Єнс Шпан з блоку Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу (ХДС/ХСС) та Маттіас Мірш з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Про це пише DW.

Це – перший спільний візит керівників парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН до України. Крім того, це перший візит для Шпана і Мірша. У Києві вони планують провести переговори щодо подальшої підтримки України з боку Німеччини та дипломатичних зусиль для припинення війни.

Як заявив Шпан під час спілкування з журналістами після прибуття у Київ, вони приїхали, "щоб послати чіткий сигнал".

"Урядові фракції ХДС/ХСС та СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу", – сказав він. 

Відповідаючи на запитання про гарантії безпеки для України, зокрема про можливість розгортання контингенту, Шпан і Мірш наголосили, що найкращою гарантією є добре оснащена українська армія, і її хочуть оснастити її якомога краще.Водночас у питанні можливого розгортання солдатів Бундесверу в Україні німецькі політики уникають конкретики, хоча й не виключають такого варіанту.

"Насамперед планувалося озброїти та екіпірувати українську армію, надавати їй постійну підтримку, а потім, спільно з американцями, надати Україні гарантії безпеки. Існує безліч варіантів, які саме і як, це буде обговорюватися під час переговорів", – вказав Шпан.

  • Раніше стало відомо, що Німеччина буде надавати Україні 9 млрд євро щорічно протягом найближчих років.
  • На думку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, у разі капітуляції Україні війна не припиниться, а зачепить інші держави.
  • Перед цим Мерц і президент Франції Еммануель Макрон закликали до введення вторинних санкцій, спрямованих на обмеження доходів Кремля від продажу енергоносіїв.
