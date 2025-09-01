Президент Польщі Навроцький: "Я вимагаю від Німеччини репарацій"

Про це він сказав на Вестерплатте в Ґданську, де відбулися заходи, присвячені 86-м роковинам початку Другої світової війни.

Сьогодні, 1 вересня, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вимагає репарацій від Німеччини. Про це він сказав на Вестерплатте в Ґданську, де відбулися заходи з нагоди 86-ї річниці початку Другої світової війни.

Його цитує RMF24.

"Для побудови партнерства, заснованого на засадах правди та добрих відносин, ми повинні вирішити питання репарацій від німецької держави, чого я, як президент Польщі, однозначно вимагаю для спільного блага", – сказав очільник Польщі.

За його словами, репарації не будуть альтернативою "історичній амнезії", але Польща, як "найважливіша держава на східному фланзі НАТО", потребує "справедливості, правди та чітких відносин з Німеччиною".

"Я вірю, що прем'єр-міністр та польський уряд посилять голос президента на міжнародній арені, і ми разом із нашими західними сусідами побудуємо наше справді безпечне майбутнє ", – наголосив Навроцький.

У відзначенні річниці взяли участь, крім Навроцького, прем'єр-міністр Дональд Туск, голова Сейму Шимон Головня та віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш.

Заходи традиційно розпочалися о 04:45 ранку. Саме в цей час у 1939 році німецький броненосець Schleswig-Holstein обстріляв польські позиції у Вестерплатте.

Польща і раніше піднімала тему отримання від Німеччини репарацій. У Німеччині на це казали, що Польща відмовилася від репарацій ще в 1953 році, а всі фінансові питання між ними були врегульовані.