Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаСвіт

Сі і Путін провели двосторонню зустріч. Лідер КНР готовий працювати з Москвою для "розумнішої системи глобального управління"

Візит Путіна до КНР відбувся саме в той час, коли збіг термін, який Дональд Трамп відвів йому для організації двосторонньої зустрічі з Україною. 

Сі і Путін провели двосторонню зустріч. Лідер КНР готовий працювати з Москвою для "розумнішої системи глобального управління"
Голова Китаю Сі Цзіньпін під час тристоронньої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом Європейської ком
Фото: EPA-EFE/GONZALO FUENTES

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів двосторонню зустріч із кремлівським очільником Владіміром Путіним і заявив про те, що їхні відносини "витримали випробування міжнародними викликами". Про це пише BBC

Сі додав, що Пекін готовий працювати з Москвою, щоб "сприяти побудові справедливішої і розумнішої системи глобального управління". Перемовини між китайським лідером і Путіним відбулися напередодні масштабного військового параду, влаштованого Китаєм до 80-ї річниці капітулаяції японських військ у Китаї. 

Путін полетів на перемовини із Сі в той час, коли збіг дедлайн, відведений йому Дональдом Трампом для того, аби провести двосторонню зустріч з Україною.

Російський лідер заявив про небувалий рівень відносин між його країною та Китаєм. У понеділок, на саміті Шанхайської організації співробітництва, Сі і Путін критикували західні уряди. 

Під час заходів у Китаї Сі Цзіньпін озвучив "Ініціативу глобального управління". Сі неодноразово заявляв про західну "гегемонію" у минулому. Нова ініціатива, на його думку, має керуватися п'ятьма принципами: суверенній рівності, практиці багатосторонності, дотриманні верховенства права, підході, орієнтованому на людину та фокусуванні на реальних діях.

Захід неодноразово закликав Китай тиснути на Росію, аби та припинили розпочату проти України війну. Пекін обмежується загальними заявами про відданість миру, але продовжує торгувати з Росією.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies