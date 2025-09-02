Сі і Путін провели двосторонню зустріч. Лідер КНР готовий працювати з Москвою для "розумнішої системи глобального управління"

Візит Путіна до КНР відбувся саме в той час, коли збіг термін, який Дональд Трамп відвів йому для організації двосторонньої зустрічі з Україною.

Голова Китаю Сі Цзіньпін під час тристоронньої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом Європейської ком

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів двосторонню зустріч із кремлівським очільником Владіміром Путіним і заявив про те, що їхні відносини "витримали випробування міжнародними викликами". Про це пише BBC.

Сі додав, що Пекін готовий працювати з Москвою, щоб "сприяти побудові справедливішої і розумнішої системи глобального управління". Перемовини між китайським лідером і Путіним відбулися напередодні масштабного військового параду, влаштованого Китаєм до 80-ї річниці капітулаяції японських військ у Китаї.

Путін полетів на перемовини із Сі в той час, коли збіг дедлайн, відведений йому Дональдом Трампом для того, аби провести двосторонню зустріч з Україною.

Російський лідер заявив про небувалий рівень відносин між його країною та Китаєм. У понеділок, на саміті Шанхайської організації співробітництва, Сі і Путін критикували західні уряди.

Під час заходів у Китаї Сі Цзіньпін озвучив "Ініціативу глобального управління". Сі неодноразово заявляв про західну "гегемонію" у минулому. Нова ініціатива, на його думку, має керуватися п'ятьма принципами: суверенній рівності, практиці багатосторонності, дотриманні верховенства права, підході, орієнтованому на людину та фокусуванні на реальних діях.

Захід неодноразово закликав Китай тиснути на Росію, аби та припинили розпочату проти України війну. Пекін обмежується загальними заявами про відданість миру, але продовжує торгувати з Росією.




