Світ

Експрем’єра Чехії Бабіша госпіталізували після побиття милицею на передвиборчому мітингу

Політика доставили до лікарні на рентген і невдовзі виписали.

Експрем’єра Чехії Бабіша госпіталізували після побиття милицею на передвиборчому мітингу
Андрей Бабіш
Фото: EPA/UPG

Колишнього прем'єр-міністра Чехії, лідера правопопулістської партії ANO Андрея Бабіша ненадовго госпіталізували після нападу під час передвиборчої кампанії вчора, пише Politico.

Бабіша, який лідирує в опитуваннях напередодні парламентських виборів у жовтні, вдарили милицею по голові та спині на передвиборчому мітингу в Добрі, на сході Чехії. Політика доставили до лікарні на рентген і невдовзі виписали.

Поліція заарештувала нападника та кваліфікувала цей вчинок як “порушення громадського порядку”.

Напад засудив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, який заявив, що “насильство не належить до політики”. “Я щиро закликаю всіх: давайте вислухаємо одне одного, давайте поговоримо разом, давайте шукатимемо правильне рішення. Але давайте відкладемо насильство та агресію. Суспільство, яке діє таким чином, є небезпечним”, – сказав Фіала.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав напад результатом політичної демонізації Бабіша його супротивниками.“Після Словаччини насильство проникло і в чеську політику. Не дивно. Політичні супротивники Андрея Бабіша роками демонізували його. Це результат. Але вони його не зупинять. Він продовжить і виграє вибори! Одужуй швидше, друже!”, – написав Орбан на соцплатформі X. (Торік прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо отримав серйозні поранення після того, як у нього стріляли, коли він виходив із засідання уряду)

Віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні висловив солідарність з Бабішем, написавши в соціальних мережах: “Напади, образи, тепер навіть насильство. Вони нас не зупинять. Ми з вами”.

Заступниця голови Алена Шиллерова ANO звинуватила в нападі чинний уряд. “Ненависть, яку поширюють урядові партії на білбордах та в соціальних мережах, сьогодні вилилася в напад на Андрея Бабіша. Це прямий наслідок їхньої кампанії, заснованої на страху та розбраті”, – написала Шиллерова у X.

  • Бабіш, який був прем'єр-міністром Чехії з 2017 по 2021 рік, на шляху до повернення влади. Його партія ANO лідирує в опитуваннях з 31%, тоді як правляча коаліція Spolu (Разом) відстає з 21%.
