Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Фіцо в Китаї зустрівся з Путіним і розкритикував Україну за удари по російській енергетиці

Прем'єр Словаччини поскаржився Путіну на критику колег.

Фіцо в Китаї зустрівся з Путіним і розкритикував Україну за удари по російській енергетиці
Попередня зустріч Фіцо і путіна
Фото: Spravy – Pravda

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо під час перебування в Китаї провів зустріч із російським лідером Владіміром Путіним. Обговорювали вони, серед іншого, Україну. В Єврокомісії підкреслили, що Фіцо не уповноважений представляти позицію всього Євросоюзу, передає The Guardian

Путін на зустрічі заявив, що нібито не проти вступу України в Євросоюз, але проти вступу до НАТО. Фіцо підхопив цю тезу, заявивши, що теж проти. 

Словацький прем'єр поскаржився на критику з боку колег по Євросоюзу. Він вважає, що треба налагоджувати економічні відносини з Росією.

Також прем'єр-міністр розкритикував Україну за удари по енергетичних об'єктах. Хоча це саме Росія почала проводити такі атаки.

Фіцо додав, що Україна повинна відповідати всім умова для вступу до ЄС" і заявив, що "політичні критерії не можуть переважати над критеріями підготовки". 

  • З-поміж членів ЄС лише лідери Угорщини і Словаччини виступають за підтримку відносин із Росією та зустрічі з Путіним. Обидві країни продовжують купувати російські енергоресурси.
﻿
