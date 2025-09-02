Фіцо в Китаї зустрівся з Путіним і розкритикував Україну за удари по російській енергетиці

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо під час перебування в Китаї провів зустріч із російським лідером Владіміром Путіним. Обговорювали вони, серед іншого, Україну. В Єврокомісії підкреслили, що Фіцо не уповноважений представляти позицію всього Євросоюзу, передає The Guardian.

Путін на зустрічі заявив, що нібито не проти вступу України в Євросоюз, але проти вступу до НАТО. Фіцо підхопив цю тезу, заявивши, що теж проти.

Словацький прем'єр поскаржився на критику з боку колег по Євросоюзу. Він вважає, що треба налагоджувати економічні відносини з Росією.

Також прем'єр-міністр розкритикував Україну за удари по енергетичних об'єктах. Хоча це саме Росія почала проводити такі атаки.

Фіцо додав, що Україна повинна відповідати всім умова для вступу до ЄС" і заявив, що "політичні критерії не можуть переважати над критеріями підготовки".