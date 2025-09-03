​Єрмак: відсьогодні запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту – $47,6 за барель

Це рішення ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

Від сьогодні, 3 вересня, запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту – $47,6 за барель.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Ліміт тепер становить $47,6 за барель замість попередніх $60. Таке рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

"Ми вдячні європейським партнерам за врахування рекомендацій нашої санкційної групи щодо зниження стелі цін на нафту рф", – написав Єрмак у телеграмі.