Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаСвіт

​Єрмак: відсьогодні запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту – $47,6 за барель

Це рішення ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

​Єрмак: відсьогодні запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту – $47,6 за барель
Фото: EPA/UPG

Від сьогодні, 3 вересня, запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту –  $47,6 за барель.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

Ліміт тепер становить $47,6 за барель замість попередніх $60. Таке рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

"Ми вдячні європейським партнерам за врахування рекомендацій нашої санкційної групи щодо зниження стелі цін на нафту рф", – написав Єрмак у телеграмі. 

  • 18 пакет санкцій ЄС схвалили у липні. Топдипломатка блоку Кая Каллас назвала його одним із найсильніших. Пакет передбачає динамічне зниження цін орієнтовно до 45 доларів із $60, повний бан на SWIFT для ще 22 російських банків та фактична заборона всіх транзакцій та блокування експорту технологій, які Росія використовує у дронах. 
  • Канада приєдналася до рішення Євросоюзу та Британії знизити граничну ціну на російську нафту з до $47,60 за барель.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies