​Єрмак: відсьогодні запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту – $47,6 за барель

Від сьогодні, 3 вересня, запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту – $47,6 за барель.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Ліміт тепер становить $47,6 за барель замість попередніх $60. Таке рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ.
"Ми вдячні європейським партнерам за врахування рекомендацій нашої санкційної групи щодо зниження стелі цін на нафту рф", – написав Єрмак у телеграмі.
- 18 пакет санкцій ЄС схвалили у липні. Топдипломатка блоку Кая Каллас назвала його одним із найсильніших. Пакет передбачає динамічне зниження цін орієнтовно до 45 доларів із $60, повний бан на SWIFT для ще 22 російських банків та фактична заборона всіх транзакцій та блокування експорту технологій, які Росія використовує у дронах.
- Канада приєдналася до рішення Євросоюзу та Британії знизити граничну ціну на російську нафту з до $47,60 за барель.